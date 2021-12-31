Председатель фракции консервативной Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер призвал к более активному участию Европейского Союза в урегулировании кризиса вокруг Украины после телефонного разговора президента США Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным, состоявшегося вечером 30 декабря по инициативе Москвы. «При обсуждении будущей архитектуры безопасности в Европе ЕС должен сидеть за столом переговоров в качестве одной из главных участвующих сторон», — заявил лидер крупнейшей фракции Европарламента (ЕП) в опубликованном в пятницу, 31 декабря, интервью изданиям концерна Funke Mediengruppe.

По словам Вебера, для этого требуется «сплоченность стран-членов ЕС, а также эмансипация ЕС в вопросах внешней политики и безопасности». «Мы должны быть не просителем, а фактором власти», — сказал он, добавив, что это возможно только в том случае, если у всех государств ЕС будут воля к этому и единодушие.

Вебер назвал важным шагом вперед то, что между западным сообществом и руководством России снова все активнее ведется диалог. «При этом по большей части неприемлемые требования Кремля не составляют основу переговоров», — подчеркнул он. Скорее, должна идти дискуссия «на равных, которая уважает интересы и суверенитет всех государств», отметил политик. (DW)