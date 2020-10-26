В Европарламенте подготовили новый санкционный список по Беларуси

Крупнейшая в Европейском парламенте политическая партия EPP в понедельник обнародовала собственный список лиц, которых, необходимо включить во второй список санкций по Беларуси, говорится в распространенном заявлении политического объединения.
В настоящее время Евросоюз работает над вторым пакетом индивидуальных санкций по Беларуси, в который, как ожидается, войдет и президент Александр Лукашенко. Список формируется на уровне постпредов стран Евросоюза, парламент не принимает официального участия в такой работе. Первый пакет вступил в силу 2 октября, в него вошли 40 физических лиц, которых в ЕС считают причастными к фальсификации президентских выборов и применению силы к демонстрантам.
«Группа EPP сегодня опубликовала список из почти 90 белорусских чиновников и других лиц, причастных к фальсификации выборов, пыткам, насилию против демонстрантов после 9 августа. Список является напоминанием о том, что те, кто хочет совершить преступления, не могут рассчитывать на анонимность. Мы будем требовать привлечения их к ответственности», — говорится в заявлении.
В опубликованном партией списке значатся 86 фамилий, в числе которых представители СМИ Беларуси, министры, помощники президента, судьи, сотрудники пенитенциарных учреждений, избиркомов и ЦИК страны, а также сын Александра Лукашенко Виктор.
Сообщается, что партия работала над списком совместно с представителями белорусской оппозиции.