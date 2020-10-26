В Европарламенте подготовили новый санкционный список по Беларуси

Крупнейшая в Европейском парламенте политическая партия EPP в понедельник обнародовала собственный список лиц, которых, необходимо включить во второй список санкций по Беларуси, говорится в распространенном заявлении политического объединения.

В настоящее время Евросоюз работает над вторым пакетом индивидуальных санкций по Беларуси, в который, как ожидается, войдет и президент Александр Лукашенко. Список формируется на уровне постпредов стран Евросоюза, парламент не принимает официального участия в такой работе. Первый пакет вступил в силу 2 октября, в него вошли 40 физических лиц, которых в ЕС считают причастными к фальсификации президентских выборов и применению силы к демонстрантам.