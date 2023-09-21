В городе Евлах по приглашению Администрации президента Азербайджана проходит встреча с представителями армян Карабаха.

Как сообщает местное бюро Report, правительство Азербайджана на встрече представляют ответственный за контакты с армянскими жителями Карабахского региона Рамин Мамедов, заместитель специального представителя президента на освобожденных от оккупации территориях (кроме Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Башир Гаджиев, и сотрудник спецпредставительства Илькин Султанов.

Карабахских армян на встрече представляют Сергей Мартиросян и Давид Мелкумян.

Представитель российского миротворческого контингента также принимает участие во встрече.