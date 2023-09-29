Евлахе началась очередная встреча с армянскими жителями Карабаха, сообщает Trend.

Центральную власть Азербайджана на встрече представляет ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха Рамин Мамедов.

Напомним, что по приглашению Администрации Президента Азербайджанской Республики 21 сентября 2023 года в городе Евлах Рамин Мамедов встретился с Сергеем Мартиросяном и Давидом Мелкумяном в качестве представителей армянских жителей Карабаха.

25 сентября 2023 года в городе Ходжалы состоялась очередная встреча Рамина Мамедова с представителями армянских жителей Карабаха.