Главный штаб сил обороны Эстонии сообщил, что в Таллин с визитом прибыл американский эсминец USS Porter.

Корабль планирует пополнить запасы и провести подготовку к выполнению последующих задач. Его охраняют военно-морские силы Эстонии и сторожевые катера.

Ранее командование вооруженных сил Литвы сообщило, что ракетный эсминец военно-морских сил Соединенных Штатов USS Porter («Портер») зашел в литовский порт на Балтике Клайпеду.

Сообщается, что эсминец был сопровожден вооруженной охраной из команды подводных действий ВМС Литвы, а также службой охраны порта и побережья.

На вооружении эсминца класса Arleigh Burke Porter находятся торпеды, артиллерийские и пулеметные системы, а также ракеты различных типов. На нем дислоцированы вертолеты класса MH-60R Sea Hawk. Численность экипажа составляет около 300 военных. (Газета.Ру)