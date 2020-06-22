В Эстонии второй день подряд не выявили новых случаев коронавируса

исло выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии второй день подряд остается 1981, сообщил в понедельник республиканский департамент здоровья.
«Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии не увеличивается второй день подряд и по-прежнему составляет 1981. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 103 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся восемь пациентов, из них один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. За время пандемии скончались 69 человек», — говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно в несколько этапов.(РИА Новости)
| 2020-06-22T12:59:55+04:00 22 июня 2020, 15:23|12345 (Пока оценок нет)
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