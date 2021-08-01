Эстонские ученые из компании Icosagen создали спрей для носа BioBlock, который защищает от всех основных штаммов коронавируса, в том числе «дельты». Об этом сообщает rus.postimees.

«Лабораторные исследования к настоящему моменту подтвердили, что разработанный назальный спрей одинаково хорошо защищает от всех штаммов коронавируса, по мнению Всемирной организации здравоохранения, вызывающих наибольшее беспокойство», — цитирует издание слова научного директора компании Марта Устава-младшего.

Отмечается, что производство спрея было согласовано с департаментом лекарственных средств и с департаментом здоровья, технология продукта запатентована.