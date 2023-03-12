Полиция Эстонии арестовала пророссийского политика Айво Петерсона. Его и двух его соратников подозревают в работе на иностранное государство. По этой статье задержанным может грозить до шести лет лишения свободы.

Как предполагают эстонские СМИ, под иностранным государством подразумевается Россия. Айво Петерсон — лидер пророссийского движения Koos/»Вместе». Он неоднократно выступал в поддержку кремлёвской политики. Петерсон баллотировался в эстонский парламент, но не набрал нужного числа голосов. Перед выборами он ездил в оккупированный российскими войсками Донецк и выступил в телепередаче кремлёвского пропагандиста Владимира Соловьёва. В эфире у Соловьёва Петерсон заявлял, что Эстонии необходима смена власти путём народного восстания.

Ещё двое арестованных — гражданин Эстонии Дмитрий Роотси и гражданин России Андрей Андронов, сотрудничавшие с Петерсоном. Все трое заключены под стражу на срок до двух месяцев.

Ближайший единомышленник Петерсона, член Koos Олег Иванов сказал изданию Postimees, что активисты Koos будут бороться за его освобождение. «И вообще мы думаем, что этот арест — это следствие вот той истерии, которая в медиа всю неделю была», — заявил Иванов. Он подтвердил, что члены движения намерены учредить партию, и случившееся этому не помешает. (svoboda.org)