В ЕС согласовали новые санкции против России

Послы 27 стран Евросоюза согласовали новые санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Алексея Навального — впервые в рамках нового санкционного механизма ЕС по нарушению прав человека. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

«Постоянные представители одобрили введение санкций в рамках режима по нарушению прав человека в отношении лиц, которые ответственны за приговор Алексею Навальному», — сказал он.

По словам дипломата, это решение будет в самое ближайшее время утверждено Советом ЕС и опубликовано в Официальном журнале сообщества, после чего вступит в силу.

Политическое решение о введении новых санкций против РФ было принято на заседании министров иностранных дел 27 стран Евросоюза 22 февраля. Как заявил тогда глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, министры приняли политическое решение ввести меры в отношении лиц, которые, по мнению сообщества, ответственны за приговор Навальному. По его словам, санкции будут впервые введены в рамках санкционного механизма по нарушению прав человека.

Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе, министры иностранных дел ЕС согласовали решение о введении дополнительных индивидуальных санкций против руководителей ряда российских силовых структур. По его информации, в черный список предложено внести главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина, главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова, генпрокурора Игоря Краснова и командующего Росгвардией Виктора Золотова. Всем российским силовикам хотят на год запретить въезд в страны ЕС, им также будет запрещено держать деньги в банках в ЕС.