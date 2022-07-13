Европейская комиссия объявила, что запрет на транзит грузов в Калининградскую область по территории ЕС распространяется только на автоперевозки, по железной дороге товары возить можно — правда «при осуществлении необходимого контроля». Перевозка военных грузов, а также продукции двойного назначения, запрещена всеми видами транспорта.

Российские власти пока не комментировали разъяснения Еврокомиссии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ведомстве пока не изучали опубликованный документ.

В июне Литва перестала пропускать через свою территорию грузовые поезда и автотранспорт, перевозящие в Калининград товары, попавшие под санкции Евросоюза. По разным данным, запрет затронул от 40 до 60% ранее перевозимых грузов.

В ответ Россия пригрозила Литве (в том случае, если страна не снимет ограничения) «жёсткими ответными мерами». (svoboda.org)