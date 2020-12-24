В Ереване у здания кабмина задержаны 69 участника акции протеста

Полиция Армении в четверг в ходе акции протеста у здания правительства задержала 69 активистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу силового ведомства республики.

«В настоящий момент задержаны 69 граждан, которые участвовали в акции у здания правительства», — отметили в пресс-службе полиции.

Участники акции протеста с утра заблокировали все входы и выходы здания правительства с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Протестующие пытались не пустить правительственные машины в задний двор здания кабмина, после чего началась потасовка и последовали задержания.

«Члены кабинета смогли утром войти в здание кабмина, теперь наша цель, чтобы они не вышли оттуда, пока Никол Пашинян не подаст в отставку», — заявил один из инициаторов акции протеста, лидер партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

Ситуация у здания правительства остается напряженной. Протестующие также заблокировали прилегающие улицы, из-за чего образовалось большое скопление машин.

Оппозиция считает, что подписанное Пашиняном 9 ноября совместное заявление с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по сути, стало капитуляцией. Оппоненты армянского премьера также возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики.

На фоне текущей ситуации в стране президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия. Сам Пашинян заявляет, что не уйдет в отставку, так как любая смена правительства должна происходить только посредством выборов. При этом несколько его сторонников уже заявили, что не исключают возможности проведения внеочередных выборов.