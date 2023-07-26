Родные военных химчасти Эчмиадзина, без вести пропавших в ходе 44-дневной войны в Карабахе, перекрыли пр. Баграмяна на двух участках и требуют встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как передает #, об этом сообщает Sputnik-Армения.

Аналогичную акцию родители провели 19 июля. Им обещали организовать встречу с премьером в течение недели, но она не состоялась.

«Мы не разойдемся, пока наше требование не будет удовлетворено. У нас всего два вопроса – судьба наших сыновей и затягивающийся судебный процесс. Мы хотим знать, что происходит», — отметила участница акции Анаит Адоян.

Она также отметила, что родители не будут обращаться в международные структуры и посольства, поскольку адресатом их вопросов является действующая власть и лично премьер-министр Армении.

К протестующим подошел начальник полиции Еревана Севан Кочарян, который предложил организовать встречу с начальником Департамента военной контрразведки, полковником Давидом Санамяном. Однако родители отказались, заявив, что предыдущая встреча с ним прошла безуспешно. Они требуют разговора исключительно с главой правительства Армении.

По данным правительства Армении, местонахождение 975 граждан неизвестно, из них 777 пропали в ходе первой карабахской войны, 196 – во время 44-дневной войны.