Перед зданием парламента и правительства Армении проходят акции протеста.

Как сообщает Sputnik Armenia, этому предшествовали заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Национальной Ассамблее о подготовке армянской стороны к подписанию неких документов.

После Никол Пашинян опроверг сказанное.

Об этом он написал на своей официальной странице в Facebook.

Во время акции возле здания парламента граждане перекрыли проспект Баграмяна, движение транспорта было прекращено.

В Ереване протестующие попытались взломать дверь парламента Армении.

В свою очередь, полиция требует от активистов расчистить дорогу.