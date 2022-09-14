Перед зданием парламента и правительства Армении проходят акции протеста.
Как сообщает Sputnik Armenia, этому предшествовали заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Национальной Ассамблее о подготовке армянской стороны к подписанию неких документов.
После Никол Пашинян опроверг сказанное.
Об этом он написал на своей официальной странице в Facebook.
Во время акции возле здания парламента граждане перекрыли проспект Баграмяна, движение транспорта было прекращено.
В Ереване протестующие попытались взломать дверь парламента Армении.
В свою очередь, полиция требует от активистов расчистить дорогу.