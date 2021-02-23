В Ереване полиция начала жесткие задержания

Полиция Армении начала жесткие задержания протестующих у здания кабмина №3, которые скандировали в адрес премьер-министра Никола Пашиняна «Никол, предатель», сообщает «Спутник-Армения».
С утра большие наряды полиции стянуты на площадь Республики и к зданиям правительства в Ереване. Полицейские кордоны выставлены у зданий кабмина №1 и №3.
Несмотря на акцию оппозиции премьер-министр Армении Никол Пашинян вошел в одно из правительственных зданий под крики сторонников оппозиции.
«Движение по спасению родины» ранее планировало заблокировать все входы в здание, однако с утра переброшенные сюда значительные силы полиции фактически сорвали эту акцию. Но это не помешало представителю АРФД Гегаму Манукяну заявить, что оппозиция изначально и не планировала блокировать здание. Ее задачей было продемонстрировать, что власть боится оппозицию.