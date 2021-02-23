В Ереване оппозиция завершила акцию протеста с требованием отставки Пашиняна

Оппозиционное «Движение за спасение родины» во вторник вечером завершило акцию протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы сегодня завершаем нашу акцию. Однако протестные акции продолжатся завтра и в четверг, в том числе и в областях страны», — заявил представитель партии «Дашнакцутюн» Гегам Манукян.

Во вторник утром полицейские задержали примерно 60 оппозиционеров, которые попытались заблокировать третий блок правительственного здания, где находился Пашинян. Во время задержания несколько оппозиционеров получили легкие ушибы. Позже несколько тысяч человек заблокировали здание полиции в центре Еревана, требуя встречи с главой ведомства Ваге Казаряном, однако он к протестующим так и не вышел. В результате митингующие покинули территорию.