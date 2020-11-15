В Египте объявили о крупнейшей археологической находке года

В субботу, 14 ноября, стало известно, что в ходе раскопок в некрополе Саккара недалеко от Каира была сделана крупнейшая археологическая находка года. О ней официально объявило Министерство туризма и древностей Египта.

Речь идет о 100 запечатанных расписных саркофагах, захороненных более 2,5 тысяч лет назад, и о 40 позолоченных статуях. Их нашли в некрополе фараонов, сообщает Daily Mail. Археологи вскрыли один из саркофагов и обнаружили мумию, завернутую в ткань. Также они провели рентгеновское обследование, визуализируя структуры древней мумии и показывая, как сохранилось тело.

По словам министра туризма и древностей Халед Эль-Анани, обнаруженные предметы относятся к династии Птолемеев, правившей Египтом в течение 300 лет – примерно с 320 г. до н.э. до 30 г. до н.э. Артефакты разместили на импровизированной выставке у подножия знаменитой Ступенчатой пирамиды Джосера в Саккаре. Затем их переместят в как минимум три каирских музея, включая Большой Египетский музей, который строится недалеко от знаменитых пирамид Гизы.

Кроме того, Халед Эль-Анани заявил, что до конца 2020 года Египет объявит об еще одной находке в некрополе Саккара.