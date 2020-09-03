В дорожной полиции вновь вспомнили про аптечки

Управление государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку предупреждает владельцев автомобилей и водителей о важности наличия специально укомплектованной аптечки.

Как передает Report, об этом сообщил начальник отдела ГДП, полковник полиции Вагиф Асадов.

Он отметил, что в любом управляемом транспортном средстве важно наличие специально укомплектованной аптечки:

“Это регулируется законом «О дорожном движении». Отсутствие в транспортных средствах аптечки создает состав для административного проступка, и водители штрафуются в размере 10 манатов. Кроме того, каждый участник движения при ДТП должен уметь оказывать первую медпомощь с имеющимися в аптечках лекарственными препаратами».