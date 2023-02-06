В связи с землетрясением, произошедшим 6 февраля 2023 года в Кахраманмараше и прилегающих провинциях Турции, в посольстве Азербайджанской Республики в Турецкой Республике, а также в Генеральных консульствах в Стамбуле и Карсе созданы Оперативные штабы.

Как сообщили в МИД, посольство Азербайджана в Турции находится на связи с МВД Турецкой Республики, Агентством по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD), другими соответствующими государственными органами Турции.

Также поддерживается связь с главой делегации МЧС Азербайджанской Республики, прибывшей в Турцию за помощью, и выясняется есть ли среди пострадавших граждане Азербайджана.

«Посольство поддерживает связь с азербайджанскими студентами, обучающимися в Турции. Полученная информация будет оперативно доведена до СМИ. Просьба не ссылаться на неофициальную информацию. Пострадавших от землетрясения граждан Азербайджанской Республики и их родственников просим связаться с посольством Азербайджана в Турции по телефону +905355776168. Контактные телефоны Генерального консульства Азербайджана в Стамбуле: +905366138648. Контактные телефоны Генерального консульства Азербайджана в Карсе: +905527801418, +905075893011», — говорится в сообщении.