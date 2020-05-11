В День Европы Эрдоган напомнил ей о Турции

Страны Евросоюза отметили День Европы — праздник европейской интеграции и солидарности. 70 лет назад с идеей объединить промышленность и сырьевые ресурсы европейских стран выступил министр иностранных дел франции Робер Шуман. Предложенный им план «Объединения угля и стали» и считается началом процесса создания ЕС. Из-за пандемии коронавируса большинство приуроченных к празднику событий прошли онлайн, хотя в обычное время европейские институты проводят день открытых дверей.

В этот раз, как сообщает RFI, президенты и главы правительств стран Евросоюза, а также руководители ЕС опубликовали видео по случаю 70-летия декларации Робера Шумана. В видеообращении главы государств ЕС, а также председатели Европарламента, Еврокомиссии и Европейского совета заявили о своей «солидарности» и готовности выйти «более сильными» из кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Они считают, что им понадобятся новые идеи для поддержки восстановления Европы.

«Мы должны перезапустить экономический двигатель Европы… Выход из кризисных моментов требует нового политического мышления и разлома с прошлым», — заявило руководство ЕС. «Мы должны признать, что Европа, которая выйдет из этого кризиса, не может и не будет такой же, как та, что вступила в него», — сказано в заявлении.

Лидеры призвали изучить уроки поколения 50-х, которое верило, что лучшую Европу и лучший мир можно построить из руин. «Если мы усвоим эти уроки, если мы сплотимся вокруг наших ценностей, Европа снова сможет выйти из кризиса более сильной, чем была раньше», — резюмировало руководство ЕС.

Но более всего интересно, что и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал послание по случаю 70-летней годовщины принятия Декларации Шумана. Ведь отношения Турции и ЕС в последние годы были далеки от идеальных по многим причинам, но, тем не менее, Эрдоган счел нужным поздравить Европу в ее День – 9 мая.

Как передает TRT, отметив, что Союз оставил в стороне вражду и различия между странами, и способствовал объединению и возрождению Европы из пепла после Второй Мировой войны, ради мира, безопасности, развития и процветания, президент Эрдоган заявил: «Мы сегодня столкнулись с катастрофой. На этот раз наш враг — беспощадный вирус, который угрожает не только нашему здоровью, но нашему благосостоянию, социальному порядку, человеческим связям. Этот невидимый враг еще раз напомнил нам важность силы в единстве, важность принесения в жертву популистской политики и краткосрочных интересов во имя единства».

Отметив, что Турция верит в то, что ЕС преодолеет этот кризис благодаря корректным и своевременным мерам, президент заявил: «Я твердо верю в то, что нас всех ждут светлые дни, если все оставят дискриминацию и язык ненависти в стороне, и не будут приносить в жертву общие интересы нашей Европы ради мелких политических игр или национальных интересов, а будут мыслить более широко и справедливо. Впереди нас ждут трудные дни, в которые мы будем отдавать приоритет стабилизации экономики после снятия карантинных мер; кроме этого, мы будем продолжать бороться с терроризмом, нелегальной миграцией, и следить за развитием событий в мире».

Как заявил президент, в эти трудные дни необходимо изыскать хорошие возможности для реанимации отношений Турции и ЕС. В своем послании Эрдоган отмечает, что полноправное членство Турции в ЕС сделает его глобальным актором, и добавляет: «Я поздравляю всех европейцев, включая наших граждан, с Днем Европы 9 мая».

Миссия ЕС в Турции поблагодарила президента Эрдогана в связи с этим посланием.

Со своим обращением выступил и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Как передает Anadolu, он в своем поздравлении подчеркнул, что Турция как страна-кандидат на вступление в Евросоюз, готова оказать всестороннюю поддержку содружеству.

Из этих заявлений становится совершенно ясно, что нацеленность Анкары на вступление в ЕС никуда не девается, несмотря на все взаимные разногласия и нестыковки.

Вообще-то аргумент Эрдогана о том, что ЕС уже мог бы превратиться в глобального игрока — то есть, в один из мировых центров силы, — если бы Турцию приняли в его состав, имеет под собой все основания. Но, к сожалению, в сегодняшних условиях жизнеспособность такой перспективы остается весьма сомнительной. А ведь с Турцией в составе ЕС представлял бы собой уже совсем иной по весу сдерживающий фактор для агрессивных устремлений путинской России.