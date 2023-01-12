Немецкая энергетическая Wintershall Dea сообщила, что обнаружила газовые залежи в дельте Нила, об этом говорится в опубликованном на сайте компании заявлении.

«Компания Wintershall Dea нашла газ в своем разведочном блоке Восточный Даманхур в прибрежной части дельты Нила», — говорится в релизе.

Wintershall Dea и ее партнеры Cheiron Energy, INA и Egyptian Gas Holding Company (EGAS) проанализируют возможности разработки залежей с использованием инфраструктуры проекта Disouq, которым руководят Wintershall и EGAS DISOUCO.

Частная нефтегазовая компания Wintershall Dea работает на Ближнем Востоке, в Северной Европе, России, Латинской Америке и Северной Африке. (Газета.Ру)