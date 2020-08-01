В Дагестане арестовали на два месяца и.о. главы Дербентского района

Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца исполняющего обязанности главы Дербентского района Дагестана Фуада Шихиева, передаёт TACC.

Шихиев был задержан 30 июля по подозрению в организации ОПГ, занимавшейся хищением и продажей земельных участков, ущерб от действия которой составил 200 млн рублей. Сообщается, что всего в рамках уголовного дела задержаны порядка шести человек.

Как полагает следствие, в мае 2018 года подозреваемый создал преступную группу, целью которой являлось обогащение за счет незаконных юридически значимых действий с земельными участками, расположенными на территории Дербентского района, и их последующей продажей либо передачей за деньги в долгосрочную аренду.

Ранее в Санкт-Петербурге на два месяца был арестован депутат городского Заксобрания Роман Коваль. Как уточнялось, его подозревают в получении взятки в размере более 15 млн рублей (aif.ru)