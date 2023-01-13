В Чехии 13 и 14 января проходят выборы президента. На пост главы государства претендуют девять кандидатов. Реальная борьба за выход во второй тур, по опросам и мнению большинства аналитиков, развернётся между тремя из них — это отставной генерал Пётр Павел, экономист Дануше Нерудова и бывший премьер-министр Андрей Бабиш.

Бабиш — бывший премьер-министр, ныне лидер крупнейшей оппозиционной партии, миллиардер. На этой неделе суд оправдал его по делу о мошенничестве с дотациями Евросоюза. Вердикт суда, по мнению ряда комментаторов, может добавить ему голосов. Ядро избирателей Бабиша — пенсионеры и люди с невысокими доходами.

Пётр Павел — кадровый военный, первый в истории Чехии и стран бывшего советского блока глава Военного комитета НАТО (в 2015-2018 годах). Занимает жёсткую позицию по отношению к российскому вторжению в Украину, выступает за западную ориентацию Чехии, при этом апеллирует и к патриотическим чувствам. Его поддерживают главным образом приверженцы правых, консервативных и либеральных взглядов.

Дануше Нерудова — экономист, бывший ректор частного университета, в случае избрания станет первой женщиной на посту президента Чехии. Её кампания нацелена главным образом на молодых избирателей, она поднимает такие темы, как образование, равные возможности для всех, права ЛГБТ. Как и Павел, выступает в поддержку Украины.

По опросам, несколько более предпочтительными видятся шансы Бабиша и Павела, причём в гипотетическом втором туре отставной генерал считается фаворитом.

Чехия — парламентская республика, однако фигура президента в стране традиционно пользуется уважением и большим влиянием. (svoboda.org)