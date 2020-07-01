В бундестаге не хотят грозить США из-за «Северного потока — 2»

Общее мнение экспертного сообщества на слушаниях заключалось в том, что санкции США, которые имеют экстерриториальный характер, неприемлемы и нарушают принципы международной торговли и трансатлантического партнерства. Представитель DIHK Трайер призвал власти ЕС «выставить более грозное оружие в витрине» в ответ на действия США, уточнив, что речь идет не об ответных экстерриториальных санкциях, а о задействовании «комфортных для ВТО» инструментов защиты торговли.

«Понятно, легитимно и правильно, что позиции у экономики и политиков разные. Экономика должна следить за тем, чтобы не разрушить свои связи с США, а мы должны следить за защитой суверенитета республики», — добавил он, подчеркнув, что «со всем пониманием» относится к интересам представителей промышленности, «мы также не хотим санкций, хотим решить это иначе», однако «если другого пути нет, нужно задуматься об этом».(РИА Новости)