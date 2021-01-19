В Брюсселе прошли переговоры военных делегаций Турции и Греции

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе завершились переговоры военных делегаций Турции и Греции по мерам размежевания в Эгейском и Средиземном морях.

Об этом, по информации Агентства Анадолу, сообщило Министерство национальной обороны Турции.

Переговоры носят технический характер. Обсуждаются меры размежевания с целью устранения инцидентов в Эгейском и Средиземном морях.

Решение о проведении диалога было принято ранее по итогам переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.