В Британии выявили более 53 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В Великобритании число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 53 285 человек, скончались 613 человек.

Как передает РИА Новости, об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.

Днём ранее был зафиксирован рекордный с начала пандемии суточный прирост заболевших — на 55 892, скончались 964 человека.

Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 538 226 человек, умерли 73 944 заболевших.

Власти Британии в среду повысили до максимального уровня ограничения в еще нескольких регионах Англии, а также увеличили уровень угрозы распространения в других частях страны в связи с быстрым распространением нового штамма COVID-19.