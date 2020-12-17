В Британии выявили более 25 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Великобритании выросло на 25 161 за минувшие сутки, что почти на 7 тысяч больше, чем накануне, умерли 506 человек.

Как передает РИА Новости, об этом свидетельствуют данные минздрава страны.

Днем ранее диагноз был подтвержден у 18 450 человек, скончались 612 человек.

Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 913 277 человек, умерли 65 520 заболевших.

В Англии 2 декабря завершился национальный карантин. На смену локдауну пришла ужесточенная трехуровневая система ограничений. В последние несколько дней Лондон снова вышел на первое место в Англии по уровню распространения заболевания, поэтому с полуночи среды он перешел на максимальный, третий уровень ограничений.