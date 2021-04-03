В Британии семь человек, привитых AstraZeneca, умерли из-за тромбоза

В Великобритании семь человек, которые сделали прививку от коронавируса препаратом AstraZeneca, скончались из-за образования тромбов. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на британское Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA).

Уточняется, что всего тромбы образовались у 30 человек. В 22 случаях был зафиксирован тромбоз церебрального венозного синуса, еще в восьми — иные виды тромбозов.

Отметим, что это уже не первые случаи летального исхода после вакцинации AstraZeneca. Так, во Франции недавно еще два человека умерли от тромбоза после получения прививки.