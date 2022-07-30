Около 5000 машинистов Британии вышли на забастовку в субботу в рамках кампании за повышение зарплат после того, как уровень инфляции в стране достиг самого высокого уровня за 40 лет.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает Reuters.

24-часовая забастовка, организованная профсоюзом машинистов ASLEF, является второй крупной протестной акцией на этой неделе на британской железнодорожной сети после того, как 40 000 членов профсоюзов RMT и TSSA, представляющих других работников железной дороги, провели большую забастовку в среду.

Стремительный рост инфляции – инфляция потребительских цен на данный момент составляет 9,4% – и ограниченное повышение заработной платы обострило трудовую напряженность в разных секторах, включая почтовые услуги, здравоохранение, школы, аэропорты и судебную систему.

Ожидается, что забастовка на железной дороге повлечет за собой «значительные сбои» в субботу и воскресенье утром, сообщает Network Rail, которая управляет железнодорожной инфраструктурой Британии.