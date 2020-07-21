В Британии правительство обвинили в недооценке российской угрозы

Россия провела кампанию влияния, чтобы оказать воздействие на итоги референдума о независимости Шотландии в сентябре 2014 года. Такое утверждение содержится в докладе комитета парламента Великобритании по разведке и безопасности. Текст доклада с купюрами приводит во вторник, 21 июля, консервативный британский информационный онлайн-ресурс Guido Fawkes.

«Имеются достоверные комментарии из открытых источников, свидетельствующие о том, что Россия провела кампании по оказанию влияния в связи с референдумом о независимости Шотландии в 2014 году», — подчеркивается в отчете.

Вместе с тем составители доклада приходят к выводу, что доказать попытки РФ повлиять на референдум о «Брекзите» в 2016 году «трудно» — «если не невозможно». Тем не менее в комитете по разведке обвиняют британское правительство в том, что оно «не спешило признавать» наличие возможной опасности. По мнению авторов публикации, она была очевидна и ранее, однако никакой оценки влияния РФ произведено не было.

«Ясно, что правительство не спешило признавать существование угрозы, осознав ее только после» кибератаки на Национальный комитет Демпартии в США и связанной с ней утечки, о которых широкой общественности стало известно лишь в 2016 году, указывается в докладе. (DW)