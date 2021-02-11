В Британии нашли бутылку с посланием 60-летней давности

В британском городе Хов два друга Индиана Террент и Лука Гамберини нашли на берегу бутылку с посланием 60-летней давности. Об этом пишет Daily Mail.

Письмо было отправлено 7 августа 1961 года из английского города Блэкпула в США. Автор Бобби Досуэгс интересовался жизнью «по ту сторону водоема». Также мужчина благодарил американцев за помощь в войне и рассказал, что в Великобритании «все становится супер».

Мужчина также выразил надежду, что когда-то побывает в Америке, где примерит ковбойскую шляпу и прокатится на лошади.

Друзья заявили, что попытаются разыскать автора письма.