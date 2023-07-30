Более 2 тыс. военнослужащих подразделений специального назначения Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовятся в Великобритании для участия в операции против РФ, связанной с Крымом. Об этом сообщила газета Sunday Express со ссылкой на источники.

По ее сведениям, украинские военные проходят специальную подготовку в учебном центре обороны в городе Оукхэмптон (графство Девон) на юго-западе Англии. Предполагается, что сформированной бригаде будет предназначена ключевая роль в действиях ВСУ против Крыма, которые будут поддерживаться Воздушными силами и Военно-морскими силами Украины.

Кроме того, по информации издания, киевские власти намерены задействовать против Крыма новые дальнобойные ракеты, которые поставят Великобритания, Германия и США, с целью нарушить снабжение российских войск. Согласно Sunday Express, подготовку военнослужащих ВСУ осуществляют британские военные из 3-й бригады специального назначения Королевской морской пехоты.