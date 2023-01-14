В столичном аэропорту Бразилии арестовали бывшего министра юстиции и общественной безопасности страны Андерсона Торреса. Об этом сообщает CNN Brazil со ссылкой на источники в Федеральной полиции.

Отмечается, что экс-министра, который с началаа года возглавлял столичное управление безопасности, арестовали после возвращения в Бразилию из США. В материале сказано, что арест был «быстрым, тихим и незаметным».

Торресу предъявлены обвинения в попустительстве погромам и беспорядкам в зданиях высших органов власти Бразилии, которые случились 8 января. По данным телеканала, экс-чиновника отправили в один из гарнизонов военной полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы с последующим заключением под стражу.