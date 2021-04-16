В Бразилии отменили приговор экс-президенту Луле да Силве

Федеральный верховный суд Бразилии подтвердил отмену приговоров бывшему президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве. За это решение проголосовали 8 судей из 11, сообщил в четверг, 15 апреля, местный телеканал TV Justica. Приговоры отменены по «процессуальным причинам», об оправдании да Силвы речь не идет, подчеркнули в высшем судебном органе. Не исключено, что решение снова пересмотрят.

В марте после отмены приговоров Федеральным верховным судом Лула да Силва вновь получил свои политические права, в том числе на участие в выборах, поскольку решение суда автоматически снимает данный запрет. Да Силва, правивший с 2003 по 2011 годы, недавно допустил, что будет вновь баллотироваться в президенты. Он заявил, что действующий глава государства Жаир Болсонару, которого многие критикуют за то, что пандемия коронавируса в стране вышла из-под контроля, не должен оставаться на этом посту. Как свидетельствуют недавние опросы, Лула да Силва остается самым популярным в Бразилии политиком, Болсонару занимает второе место.

В 2017 году Луис Инасиу Лула да Силва был приговорен к девяти с половиной годам лишения свободы за взяточничество и отмывание денег. Позднее срок увеличили до 12 лет и 1 месяца, но в апреле 2019 года решением Федерального верховного суда сократили до 8 лет и 10 месяцев. Да Силва отрицает свою вину. В ноябре 2019 года после 19 месяцев в тюрьме он вышел на свободу.

Лула да Силва стал первым экс-президентом Бразилии, попавшим в тюрьму по приговору о коррупции. Решение суда поставило крест на его планах вновь баллотироваться на пост президента. В октябре 2018 года президентские выборы выиграл ультраправый политик Жаир Болсонару. (DW)