В Боливии подали иск о подлоге и коррупции на выборах 2019 года

Пленум Верховного избирательного суда Боливии передал в Генпрокуратуру иск о подлоге и коррупции на всеобщих президентских выборах осенью 2019 года, говорится в сообщении на сайте суда.
«Пленум Высшего избирательного суда …на прошлой неделе подал в Генеральную прокуратуру уголовную жалобу на организаторов, соучастников, подстрекателей или тех, кто покрывал предполагаемые преступления на выборах», — говорится в сообщении без уточнения имен подозреваемых.
По мнению текущего состава избирательного органа, на последних выборах могли иметь место подделка документов, манипулирование компьютерными системами и изменение или сокрытие результатов голосования.(РИА Новости)