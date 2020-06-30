В Берлине женщина пыталась поджечь Рейхтаг

Полиция Берлина задержала женщину, которую подозревают в попытке поджога деревянной панели в здании Рейхстага. Об этом 29 июня сообщили в пресс-службе полиции немецкой столицы, передает «РИА Новости».

«Пожарная служба получила вызов прошлой ночью из-за возгорания в районе места проведения дорожных работ на площади Фридриха Эберта. Сотрудники полиции бундестага (входит в управление делами бундестага) обнаружили возгорание. Деревянная панель, которая защищает окно на фасаде бундестага, была подожжена с использованием воспламеняющейся жидкости», — говорится в заявлении.

Женщина добровольно сдалась полиции. На данный момент в распоряжении стражей порядка нет более подробной информации о случившемся. Отмечается, что женщина не руководствовалась политическими мотивами.