В Берлине отметили День солидарности азербайджанцев мира, который празднуется 31 декабря, сообщает #.

Праздничный вечер был организован посольством Азербайджана в Германии и прошел в Центре Культуры Азербайджана, который был открыт в этом году и уже успел с успехом провести в своих стенах несколько крупных мероприятий.

Мероприятие открыл посол Азербайджанской Республики в ФРГ Насими Агаев, поздравив публику с Днем солидарности и наступающим новым годом и пожелав, чтобы наш народ оставался таким же показательно солидарным, как и в историческую победу 2 года назад.

В продолжении вечера, доктор Наиба Турал — председатель общества немецко-азербайджанской интеллигенции прочитала публике знаменитые стихи наших поэтов -Халила Рза Улутюрка, Мамеда Араза, Тофига Байрама и Самеда Вургуна. Данное общество проводит многочисленные мероприятия нацеленные представлять и продвигать азербайджанскую культуру в Германии — в том числе встречи с писателями, презентации книг, художественные выставки. Среди наиболее резонансных мероприятий можно вспомнить совместный проект общества с немецким режиссером Клаусом Бернхардом по производству документального фильма «Сары гялин. Джаз-мугам в Азербайджане», творческие презентации в рамках международной книжной выставке во Франкфурте, в том числе приуроченные празднованию года Насими и года Низами, а также недавняя презентация музыкального, патриотического клипа в честь Зяфяр Байрамы. Строкой из стихотворения Вургуна «Весь я твой. Навсегда в сыновья тебе дан, Азербайджан, Азербайджан!», представительница нашей диаспоры завершила свое выступление, после чего на сцене состоялся концерт национальной музыки, который плавно перешел в танцевальный вечер.

Певцы Илькин Ахмедов, Гюллю Мурадова и Камила Набиева, а также музыканты Сахиб Пашазаде (тар), Мехман Нуриев (балабан-кларнет), Микаиль Рахманлы (гармонь), Вагиф Алиев (нагар) и Эмин Дадашев (синтезатор) исполняли народные и популярные песни, так полюбившиеся азербайджанскому народу.

В зале царила очень дружеская, сплоченная, веселая атмосфера, особо подчеркивая ощущение того, что вечер солидарности нации в Берлине прошел на славу.

Фариз Гасымлы, специально для Зеркало