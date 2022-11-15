Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что директор Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации Сергей Нарышкин и глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Уильям Бернс провели встречу в Анкаре с целью сохранить коммуникации между двумя государствами по вопросам безопасности. Об этом он рассказал в интервью агентству Bloomberg.

Кирби отметил, что Бернс с Нарышкиным обсудил сохранение открытыми каналов связи с российской стороной по вопросам, которые затрагивают будущее безопасности.

«На встрече в Анкаре речь шла об обычных каналах связи с Россией, которые остаются открытыми», — сказал он.

По его словам, США необходимо вести диалог с РФ «во избежание каких-либо просчетов». (Газета.Ру)