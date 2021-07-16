Суд Советского района Минска огласил приговоры студентам, обвиненным в подготовке беспорядков в Беларуси, им дали до двух с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает негосударственный белорусский правозащитный центр «Весна».

По данным «Весны», из 13 фигурантов «дела студентов» 12 человек получили два с половиной года лишения свободы, и одного приговорили к двум годам в колонии.

Студентов обвинили по ч. 2 ст. 17 и ч. 1 ст. 342 УК Беларуси (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору; подготовка лиц для участия в действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

По версии следствия, опубликованной на сайте генпрокуратуры Беларуси, студенты организовывали мероприятия, которые «вели к выработке у их участников психологических установок на противоправную модель поведения», а также помогали «формировать протестную активность».

Массовые протесты проходили в Беларуси с августа по ноябрь 2020 года. Участники акций выражали недоверие официальным результатам президентских выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко.