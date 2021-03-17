В Беларуси свыше 400 человек осуждены за участие в акциях

Свыше 400 человек осуждены в Беларуси по уголовным делам, связанным с участием в незаконных акциях. Об этом сообщила в среду Генеральная прокуратура республики.

«К настоящему времени прокуроры направили в суды 468 уголовных дел в отношении 631 лица, которые связаны с участием в незаконных массовых мероприятиях и действиях, грубо нарушающих общественный порядок, насилием и угрозой его применения к представителям правоохранительного блока, их публичным оскорблением, осквернением надписями чужого имущества, хулиганством, надругательством над государственной символикой. Более 400 лиц уже осуждены», — отмечается в сообщении, размещенном на сайте ведомства. (ТАСС)