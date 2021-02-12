В Беларуси оппозиционерам предъявлены новые обвинения

Члену Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой предъявлены обвинения в «заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем», а также в «создании экстремистского формирования и руководстве им». Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщил штаб экс-претендента на пост президента Беларуси и бывшего главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико. Ранее Колесникову — бывшего координатора этого штаба — обвинили в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.

Аналогичные обвинения предъявлены и юристу Максиму Знаку, сообщил адвокат Дмитрий Лаевский. По его мнению, законные основания для каждого из обвинений отсутствуют. Защита намерена бороться «за то, чтобы когда-то тут право стали делать из свободы, достоинства и справедливости», приводит слова Лаевского Tut.by.

Колесникова и Знак с начала сентября находятся под стражей. Суды постановили оставить Колесникову в следственном изоляторе до 8 марта, а Знака — до 9 марта.

В Беларуси более 6 месяцев не утихают массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих. Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. (DW)