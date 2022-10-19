Беларусам массово приходят повестки для явки в военкомат якобы для уточнения данных. В Минобороны Беларуси говорят, что это — «стандартная проверка».

Об этом сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».

«При этом вызов граждан для беседы проводится в рабочем порядке, в том числе по телефону и повестками», — говорят в белорусском военном ведомстве.

В МО РБ уверяют, что никакие мобилизационные мероприятия в Беларуси не проводятся.

«Тем не менее, известно, что повестки рассылают, в том числе дембелям 5-й ССО в г. Марьина Горка. Их вызывают на военные сборы, которые согласно повестке пройдут с 21 октября по 4 ноября. Кроме того, есть данные, что повестки приходят бывшим милиционерам, рабочим ряда гродненских предприятий, а также дембелям ВДВ», — пишет «Беларускі Гаюн».