В Беларусь будет доставлена партия норвежской нефти с помощью Литвы

Национальная компания «Литовские железные дороги» доставит нефть из Норвегии в Беларусь после спора между Минском и Москвой. Об этом рассказал представитель литовской компании Мантас Дубаускас в эфире радиостанции LRТ в понедельник, 20 января.

«Литовские железные дороги будут перевозить этот груз из Клайпедского порта. Мы постоянно следим за ситуацией на рынке и стремимся предлагать клиентам конкурентоспособные решения», — заявил Дубаускас.

Отмечается, что партия нефти около 80 тыс. т будет доставлена на Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» из литовского города Клайпеда.

Информацию подтвердил госконцерн Белнефтехим. (iz.ru)

 

| 2020-01-20T23:06:44+00:00 21 января 2020, 02:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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