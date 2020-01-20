В Беларусь будет доставлена партия норвежской нефти с помощью Литвы

Национальная компания «Литовские железные дороги» доставит нефть из Норвегии в Беларусь после спора между Минском и Москвой. Об этом рассказал представитель литовской компании Мантас Дубаускас в эфире радиостанции LRТ в понедельник, 20 января.

«Литовские железные дороги будут перевозить этот груз из Клайпедского порта. Мы постоянно следим за ситуацией на рынке и стремимся предлагать клиентам конкурентоспособные решения», — заявил Дубаускас.

Отмечается, что партия нефти около 80 тыс. т будет доставлена на Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» из литовского города Клайпеда.

Информацию подтвердил госконцерн Белнефтехим. (iz.ru)