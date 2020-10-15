В Бангкоке объявлен режим ЧП из-за протестов

Власти Таиланда ввели режим чрезвычайного положения в Бангкоке в свете проходящих в городе антиправительственных протестов, пишет газета Bangkok Post.

Как сообщает издание, режим ЧП в столице Таиланда начал действовать в четверг, 15 октября. Протестующие уходят с места митинга у Дома правительства, отмечает газета.

Как передает РИА «Новости», участники антиправительственного протеста в Бангкоке требовали немедленной отставки премьер-министра страны, генерала Праюта Чан-Оча.

Протест посвящен годовщине «Студенческой революции», которая 14 октября 1973 года свергла крайне антикоммунистическую военную диктатуру фельдмаршала Тханома Киттикачона.