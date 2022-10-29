​В этом году Евразийский экономический форум, который проходил в Баку 27–28 октября, объединил участников глобальной темой «Евразия на пути к новому геополитическому и социально-экономическому порядку: переход к новой экономике, ориентированной на человека».

​Как сообщает #, дискуссии Форума были посвящены переходу к многополярному мировому порядку, новой реальности сырьевых и энергетических рынков, природному газу как ключевому ресурсу для экономики будущего, формам промышленного и торгового сотрудничества в меняющемся мире, моделям финансирования и платежных механизмов в глобальном контексте, роли технологической революции в развитии экономики, путям обеспечения продовольственной безопасности и продвижению развития агропромышленной сферы.

​«Почему мы обсуждаем тему коридора «Север-Юг» в Баку, а не к примеру, в Москве или в Тегеране. Ответ на этот вопрос прозвучал в выступлении Шахин Абдуллаевича и тем не менее, я хочу еще раз зафиксировать. Шахин Абдуллаевич сказал, что Азербйджан в силу просто своего географического положения является точкой пересечения масштабных коридоров «Север-Юг» и «Запад- Восток», вот здесь я не могу с этим с одной стороны не согласиться, с другой стороны полностью согласиться. Дело, наверное, н е только в географическом положении, но и в той огромной работе, которая была проведена за последние годы руководством Азербайджана и народом Азербайджана по реализации целого ряда инвестиционных проектов, которые превратили действительно Азербайджан в важнейший транспортный узел не только в регионе, но и в мире», – подчеркнул Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов.

​В условиях трансформации мировой экономической архитектуры как никогда своевременно приступить к формированию нового пространства доверия, острый дефицит которого сейчас наблюдается. Наиболее уязвимым участком международного торгово-экономического сотрудничества оказались транспорт и логистика, вопрос обеспечения продовольственной безопасности в мире радикально меняет кооперационные цепочки, которые выстраивались десятилетиями. Новые реалии показывают как глубокую взаимозависимость рынков и регионов, так и потребность в реорганизации систем сотрудничества, ее географии.

​В работе Форума приняли участие российские и итальянские бизнес-лидеры, руководители объединений предпринимателей, губернаторы, политики, эксперты, а также высокопоставленные представители зарубежных стран.

​Подводя итоги мероприятия, президент Ассоциации «Познаём Евразию» Антонио Фаллико сказал:

«Веронский Евразийский Экономический Форум впервые прошел в Баку, и этот опыт можно считать очень успешным, за что мы очень благодарны Министерству экономики Азербайджана и другим азербайджанским партнерам. Вдохновленные таким результатом, мы намерены продолжить выбранный курс, пойти дальше по бескрайнему евразийскому пространству. Это позволит и расширить круг участников Форума, и углубить содержание проходящих на нем дискуссий».

​Организаторами мероприятия выступили некоммерческая ассоциация «Познаём Евразию» и Фонд Росконгресс, Петербургский международный экономический форум при поддержке Министерства экономики Республики Азербайджан.

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