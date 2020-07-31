В Баку запущена онлайн – викторина, победителям обещаны денежные призы

«Зарабатывайте деньги, сидя в самоизоляции и просто отвечая на вопросы. Каждый день — новая игра и приз в размере 500 AZN», — призывают всех желающих создатели новой онлайн-викторины от Beat Group APPAR!.

По словам ведущего шоу Амала Алили, чьи веселые постеры и видео с анонсом нового шоу в последние несколько дней украшают социальные сети, для того чтобы стать участником игры, необходимо, во-первых, быть абонентом Azercell, а во-вторых — загрузить приложение APPAR! из AppStore или PlayMarket.

Регистрацию необходимо пройти введя номер телефона. Вся необходимая информация об игре есть в самом приложении.

Игра платная, стоит она 30 гяпиков, деньги снимаются с баланса номера. В целях экономии авторы проекта придумали недельный тариф – он обойдется 1 манат 20 гяпиков — и месячный – 3 маната 60 гяпиков.

В течение шоу участникам предстоит ответить на 13 вопросов, охватывающих самые разные темы, на раздумье отводятся 10 секунд и три варианта ответа, один из которых правильный. Если в итоге будет несколько победителей, то призовой фонд будет поделен между всеми счастливчиками. Выигранная сумма сразу сажается на виртуальный баланс, откуда ее можно перевести на баланс номера или на банковскую карточку.

Как рассказал # ведущий шоу Амал Алили, в будущем планируется разыгрывать еще более ценные призы – викторина будет развиваться.