Впервые в Баку состоится концерт Ольги Сычевой, — девушки с голосом «как из кино», который очаровал огромное количество людей по всему миру.

Как сообщили # организаторы гастролей, Сычева представит в Баку поэтический вечер «Следуй за голосом»!

Ее голос поражает и очаровывает до глубины души, xочется слушать и слушать его, не переставая. Всего пять лет назад Ольга выложила свое первое видео в социальную сеть. Тогда она и представить не могла, что это приведет к такой популярности!

Сейчас у нее многотысячная аудитория слушателей и многомиллионные просмотры в ютуб и гастроли по всему миру.

Оля заряжает своей теплотой и создает атмосферу праздника! После прочтения ее стихотворений и мотивационных речей хочется верить в сказку и мечту!

В числе прочего, Ольга Сычева прочитает на концерте в Баку стихотворение вице-президента Фонда Гейдара Алиева, художника и поэта Лейлы Алиевой «Вновь со временем в битву вступаю».

Послушать стихотворение в записи можно здесь: