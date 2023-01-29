22:15

В Баку прибыл самолет с эвакуированными работниками посольства Азербайджана в Иране.

Этим же рейсом были доставлены тело начальника службы безопасности посольства Орхана Аскерова, который погиб при вооруженном нападении на диппредставительство, а также члены семей азербайджанских дипломатов. Данные о количестве эвакуированных граждан Азербайджана неизвестно.

***

21:14

Самолет с телом шехида Орхана Аскерова, а также с ранеными и сотрудниками посольства Азербайджана на борту вылетел из Тегерана в Баку.

Эвакуированные сотрудники посольства, члены их семей, а также два сотрудника посольства, получившие ранения во время нападения, вылетели в Баку.