22:15
В Баку прибыл самолет с эвакуированными работниками посольства Азербайджана в Иране.
Этим же рейсом были доставлены тело начальника службы безопасности посольства Орхана Аскерова, который погиб при вооруженном нападении на диппредставительство, а также члены семей азербайджанских дипломатов. Данные о количестве эвакуированных граждан Азербайджана неизвестно.
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21:14
Самолет с телом шехида Орхана Аскерова, а также с ранеными и сотрудниками посольства Азербайджана на борту вылетел из Тегерана в Баку.
Эвакуированные сотрудники посольства, члены их семей, а также два сотрудника посольства, получившие ранения во время нападения, вылетели в Баку.