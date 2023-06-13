13 июня состоялась церемония официальной встречи Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, прибывшего с государственным визитом в нашу страну по приглашению Президента Азербайджанской Республики.

На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Турции был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

После официальной церемонии началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана один на один.

Напомним, что Президент Турции Реджеп Таййип Эрдоган прибыл с государственным визитом в Азербайджан накануне вечером.

В честь него было устроен государственный прием во дворце «Гюлистан» с концертной программой.

На концерте в исполнении мастеров искусства Азербайджана прозвучали азербайджанские и турецкие народные песни и классическая музыка.