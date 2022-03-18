В Национальном музее истории Азербайджана НАНА состоялась презентация сразу двух каталогов — «Муслим Магомаев» (Баку, «Просвещение», 2021 г., 104 стр.) и «Узеир Гаджибейли» (Баку, «Просвещение», 2021 г., 104 стр.), изданных в музее.

Как сообщает #, составителями каталогов являются Генеральный директор НМИА, академик Наиля Велиханлы и заведующая Фондом подарков и памятных вещей музея Рена Сафарова.

Каталог Национального музея истории Азербайджана НАНА, посвященный памяти Узеира Гаджибейли, характеризует его не только как гениального композитора и дирижера, а также как писателя, педагога, драматурга-либреттиста, публициста и обозревателя. Каталог состоит из двух разделов – «Жизнь» и «Творчество».

В каталоге Национального музея истории Азербайджана, подготовленного на основе 284 музейных экспонатов, представлена подробная информация о жизни и творчестве Узеира Гаджибекова.

Каталог, посвящённый композитору Муслиму Магомаеву, состоит также из двух частей – «Жизненный путь композитора» и «Творчество композитора».

Здесь дана подробная информация о 201 экспонате, рассказывающем о жизни и творчестве М.Магомаева.

При составлении каталогов за основной принцип была принята дата написания произведений, описание экспонатов расположено в хронологическом порядке и указаны инвентарные номера соответствующего фонда.

Мероприятие открыл исполнительный директор музея, д.ф.п.и., доцент Фархад Джаббаров, который поприветствовал гостей.

Сначала слово было предоставлено Генеральному директору музея, академику Наиле Велиханлы. Являясь одним из соавторов каталогов, Наиля Велиханлы отметила, что оба каталога подготовлены в память великих композиторов по решению ученого совета Национального музея истории Азербайджана НАНА на основе музейной коллекции.

Затем выступила заведующая Фондом подарков и памятных вещей Национального музея истории Азербайджана Рена Сафарова. Как соавтор, Р.Сафарова, подчеркнула важность этих каталогов, рассказывающих о жизни и деятельности двух магикан в истории азербайджанской музыки.

Затем выступили композитор, народный артист Азербайджанской Республики, директор Дома-музея Узеира Гаджибейли Сардар Фараджов и Директор Музея музыкальной культуры Алла Байрамова, которые отметили, что гениальные композиторы, прославившиеся своим богатым творчеством, преданностью и бесконечной любовью к Родине, навсегда останутся в сердцах азербайджанского народа.

В мероприятии также приняли участие директор Дома-музея Ниязи Рза Байрамов, директор одиннадцатилетней музыкальной школы № 20 имени Ш. Алекперовой Бахрия Аллахвердиева и представители культуры.

На мероприятии выступили учащиеся одиннадцатилетней музыкальной школы № 20 имени Ш. Алекбаровой. Ученик 10-го класса В.Мамедов исполнил на таре «Радио-марш» М.Магомаева в сопровождении концермейстера Т. Исаевой, а ансамбль скрипачей «Камертон» в сопровождении концертмейстера С.Алиевой — «Аразбары» Узеира Гаджибекова.