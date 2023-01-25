Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 26 января.

Как говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Ночью и утром местами туман, ветер северо-восточный.

Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем — 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы — 773 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, в отдельных местах туман, ветер восточный.

Ночью 2 градуса тепла, днем — 7-11 градусов тепла, в горах ночью 9-14 градусов мороза, днем — 0-5 градусов мороза.

Дороги в горных районах покроются льдом.